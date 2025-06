Gramado do XV é trocado após rolê de MC Ryan; veja antes e depois

A partida entre XV de Piracicaba e Rio Branco, marcada para esta sexta-feira (21), às 20h, pela segunda rodada da Copa Paulista, será a primeira com o novo gramado do estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP).

O campo passou por reforma completa após ser danificado em maio, durante um evento que contou com a presença do cantor MC Ryan SP. Na ocasião, o artista realizou manobras com uma Lamborghini sobre o gramado, o que comprometeu a estrutura do campo.