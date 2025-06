VÍDEO: Dupla de moto bate em cheio em muro de casa em Piracicaba

O piloto da moto foi o que se deu pior: ficou em estado grave e precisou ser socorrido às pressas pelo SAMU. Ele foi levado diretamente para o Hospital dos Fornecedores de Cana. Já o garupa teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento do Vila Cristina (Mariana), com apoio da Guarda Civil Municipal e familiares.

Dois jovens, ambos com 18 anos, estavam numa motocicleta quando perderam o controle, batendo com violência contra o muro de uma casa.

Um acidente grave marcou a noite desta quinta-feira (19), na rua Eurico Gaspar Dutra, no bairro Eldorado em Piracicaba.

A ação rápida do SAMU e dos Bombeiros foi essencial. Policiais Militares e peritos do Instituto de Criminalistica atenderam a ocorência. As causas estão sendo apuradas.