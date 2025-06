Vândalos tocam o terror em unidade de saúde de Piracicaba

A madrugada desta quarta-feira (18) foi marcada por um grave ato de vandalismo contra a Unidade de Saúde da Família do 1º de Maio, localizada na rua Augusto Gomes da Silva, no bairro Terra Nova em Piracicaba.

Ao chegar para trabalhar, uma enfermeira se deparou com a porta dos fundos arrombada e as dependências internas em total desordem. Consultórios estavam depredados, documentos jogados no chão, monitores danificados e paredes pichadas. Além disso, vândalos dispararam extintores de incêndio dentro das salas, cobrindo móveis e equipamentos com o pó químico.

Apesar do estrago, a Polícia Militar informou que nenhum objeto foi levado do local.

A Secretaria Municipal de Saúde precisou suspender os atendimentos no período da manhã para que fosse feita a limpeza e reorganização do espaço. Durante esse tempo, os pacientes foram redirecionados para outras unidades da rede pública.