Veja as estreias do cinema em Piracicaba para o fim de semana

O fim de semana chega com novidades nas telonas do Cine Araújo Piracicaba. As estreias da vez prometem agradar diferentes públicos, com animação, aventura e suspense. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nas bilheterias do cinema ou pelo site oficial. Confira a programação!

Elio

Um garoto criativo e solitário é acidentalmente levado para um conselho intergaláctico e confundido com o embaixador da Terra. Agora, ele precisa lidar com alienígenas e crises cósmicas enquanto descobre seu verdadeiro lugar no universo.