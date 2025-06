Veja como será o inverno em Piracicaba e região; Clima surpreende

De acordo com o meteorologista Bruno Kabke Bainy, do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri/Unicamp), as temperaturas neste inverno devem ficar cerca de 1°C acima da média histórica. Isso significa que, mesmo com madrugadas frias, as tardes tendem a ser mais quentes do que o normal. Segundo ele, a previsão também aponta chuvas dentro da média climatológica ou ligeiramente abaixo, especialmente durante o mês de julho, que deve ser o mais seco da estação.

O inverno começa oficialmente neste sábado (21), marcando o solstício no hemisfério Sul e o início de uma nova estação. Segundo especialistas, a temporada de frio em Piracicaba e região deve ser marcada por tempo seco, variações de temperatura ao longo do dia e calor fora de hora.

Dados do Cepagri mostram que os meses de junho, julho e agosto concentram os menores volumes de chuva do ano, com médias de 45,4 mm, 36,7 mm e 25,2 mm, respectivamente. Em relação às temperaturas, as mínimas variam entre 12,4°C e 13,5°C, enquanto as máximas podem alcançar de 25,1°C a 27,2°C. A média geral para esse período gira em torno de 19°C a 20,4°C. Para 2025, a expectativa é que esses valores fiquem acima do padrão, com predomínio de tardes quentes e maior amplitude térmica.

A previsão indica ainda que a última semana de junho pode ter uma janela mais favorável à chuva, mas julho tende a ser dominado por semanas secas, o que reforça o cenário típico da estação na região: tempo firme, pouca nebulosidade e grande variação térmica ao longo do dia. Bruno destaca que o inverno tende a ser marcado por um menor impacto das frentes frias, embora não se descarte a ocorrência de episódios de frio moderado ou intenso, de forma pontual.

Temperaturas podem surpreender

Já o professor Hiroshi Paulo Yoshizane, ex-docente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), afirma que o inverno de 2025 será marcado por oscilações ainda maiores de temperatura, especialmente em função da entrada de massas de ar polar. Nas áreas urbanas da região de Piracicaba, as temperaturas devem variar entre mínimas de 8°C e máximas de 28°C. Já nas áreas rurais, ribeirinhas ou de baixada, as mínimas podem chegar a 3°C, com possibilidade de geadas localizadas.