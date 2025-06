Banda do Jerônimo é destaque do fim de semana em Piracicaba

No domingo (22), às 16h, o Teatro do Engenho recebe o espetáculo A Banda do Jerônimo: Uma Inusitada Banda de um Homem Só, estrelado pelo palhaço Jerônimo, personagem do artista Thiago Sales. Voltado ao público a partir de 5 anos, o espetáculo tem entrada gratuita e ingressos distribuídos uma hora antes na bilheteria do teatro. Com 50 minutos de duração, a apresentação mistura música, comicidade e criatividade, transformando objetos do cotidiano — como balde de lixo, bacia, forma de pizza, tampas de panela e buzinas de bicicleta — em instrumentos musicais inusitados. O show, que começou a ser desenvolvido em 2007 e ganhou formato solo em 2016, propõe uma experiência divertida e surpreendente para todas as idades, mostrando que a arte pode nascer dos lugares mais inesperados. A apresentação é viabilizada pela Lei Rouanet, com patrocínio da Fundação ArcelorMittal e apoio da Prefeitura de Piracicaba.

Neste fim de semana, Piracicaba se transforma em um espaço vibrante de cultura e tradição, com uma programação diversa que atende a todos os gostos e idades. Moradores e visitantes têm a chance de curtir momentos especiais, entre música, teatro, festas e celebrações que valorizam as raízes locais. É uma ótima oportunidade para aproveitar o que a cidade tem de melhor, seja sozinho, com a família ou amigos. Confira abaixo os principais eventos que vão movimentar os próximos dias.

No domingo (22), das 10h às 12h, a área de alimentação do Parque do Engenho Central será palco para muito rock com a banda piracicabana The Joker’s Club, dentro do projeto Bem-Vindo ao Engenho, realizado pela Secretaria Municipal da Cultura. Com entrada gratuita, o show traz um repertório repleto de clássicos do rock nacional e internacional, incluindo sucessos de bandas como Titãs, Legião Urbana, Ira!, Raimundos, Paralamas do Sucesso, além de nomes internacionais como Queen, U2, Kiss, Ramones, ACDC e Offspring. Criada em 2015, a banda é formada por André Stenico (vocal), Edmar Forti (guitarra), Marcos Degasperi (baixo), Michel Stenico (guitarra) e Márcio Vitti (bateria). A proposta do grupo é reviver canções que marcaram época, com energia, identidade própria e interação com o público.

Festa de Santo Antônio

A tradicional Festa de Santo Antônio, organizada pela Paróquia Santo Antônio – Sé Catedral, segue até domingo (22) na Praça da Catedral, reunindo fé, cultura e gastronomia típica. Em sua 18ª edição, o evento homenageia o padroeiro de Piracicaba e da Diocese, com entrada gratuita e uma programação que inclui celebrações religiosas e apresentações musicais. O encerramento acontece com o tradicional almoço com porco na fornalha, servido a partir do meio-dia ao custo de R$ 60 por pessoa — limitado a 200 participantes.