Livro resgata Octavio Prates e figuras marcantes dos anos 20

"Sabia de alguma importância dele, mas só durante a pesquisa fui descobrindo esse pioneirismo. Ele foi o autor da primeira exposição de um artista plástico na cidade, em 1917, e também publicou a provável primeira charge da imprensa local, na primeira página do Jornal de Piracicaba", contou Francisco em entrevista ao Jornal de Piracicaba. Prates era tio do autor, o que facilitou o acesso a um valioso acervo familiar com fotos, cartas e desenhos — materiais que enriqueceram a pesquisa e permitiram uma reconstrução aprofundada de sua trajetória.

Ao reconstituir a vida de Prates, Francisco também resgata toda uma geração de nomes que moldaram o cenário cultural da cidade no início do século 20. Foram tantos talentos atuando nas artes, na imprensa e na educação que o grupo ficou conhecido como o “perigo piracicabano” — tamanha sua influência e ousadia intelectual. Poetas, jornalistas, músicos, críticos, ativistas e professores compõem esse retrato coletivo de uma cidade então reconhecida como “Atenas Paulista”.