Mulher é socorrida às pressas após grave acidente em Piracicaba

Uma grave colisão assustou motoristas no centro de Piracicaba na tarde desta quinta-feira (19). Uma moto Honda Biz vermelha e um carro Fiat Doblô colidiram com violência no cruzamento semafórico das ruas Santa Cruz e Moraes Barros, ferindo gravemente a motociclista, mobilizando equipes de resgate e deixando muito sangue no asfalto.

De acordo com os relatos, a mulher de 30 anos foi socorrida em estado grave após a violenta colisão envolvendo sua Honda Bizz e o veículo Fiat Doblô. Testemunhas relataram que um dos veículos avançou o sinal vermelho causando o acidente, mas a polícia apura as circunstâncias do acidente.