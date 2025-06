Inscrições para Salão Internacional de Humor terminam domingo

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, recebe até este domingo, 22/06, as inscrições para a 52ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Artistas do Brasil e do exterior podem participar gratuitamente com obras nas categorias cartum, charge, caricatura, tiras em quadrinhos e escultura. A inscrição é feita pelo site oficial do evento https://salaointernacionaldehumor.com.br/inscricoes/, e a ficha também pode ser entregue pessoalmente na sede do Centro Nacional de Humor Gráfico, no Engenho Central.

Neste ano, o Salão propõe como tema da categoria temática a Justiça Climática Mundial, ampliando o diálogo entre arte, crítica social e consciência ambiental. Além disso, a edição também conta com a categoria de tema saúde, com a 25ª edição do Prêmio Saúde, criado em parceria com a Unimed Piracicaba, para valorizar produções voltadas à saúde pública, bem-estar e qualidade de vida.

