VÍDEO: Incêndio assusta moradores de condomínio em Piracicaba

Um incêndio deixou moradores assustados na manhã desta quarta-feira (18) no condomínio Viva Vida Paineiras, que fica na rua Lisboa, no bairro Jardim Colina Verde, região da Vila Sônia, em Piracicaba.

VEJA MAIS:

De acordo com as informações, o fogo começou dentro de um dos apartamentos e se espalhou rápido, provocando correria. Vizinhos chamaram o Corpo de Bombeiros, que chegou rápido e conseguiu controlar as chamas. Um aquecedor por ter sido a causa, mas outras hipóteses estão sendo apuradas.