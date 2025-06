VÍDEO: Ônibus despenca em barranco com funcionários da Hyundai

Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira (17), em Piracicaba. Um ônibus fretado da empresa Agência Monte Alegre, que transportava 37 funcionários da montadora Hyundai e prestadores de serviço, perdeu o controle e despencou de um barranco na alça de acesso do Parque Automotivo, antes da Rodovia Ernesto Paterniani.

VEJA MAIS:

O impacto foi violento. O veículo capotou na ribanceira e deixou pelo menos seis trabalhadores feridos, sendo que quatro deles apresentavam estado de saúde que exigia cuidados intensivos. As vítimas foram rapidamente socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio do SAMU, da equipe médica da própria Hyundai, e encaminhadas para hospitais da cidade.