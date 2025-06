VÍDEO: veículo capota próximo à Havan e é desvirado por populares

Um acidente chamou a atenção de motoristas e pedestres na tarde desta terça-feira (17) na Rodovia Margarida da Graça Martins, em frente à loja Havan, em Piracicaba. Um carro de passeio capotou em plena via e acabou ficando de lado, no canteiro.

Apesar do impacto, não houve registro de vítimas graves até o momento. O motorista do carro foi retirado consciente e aparentemente sem ferimentos importantes, segundo testemunhas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e organizar o trânsito, que ficou parcialmente interditado.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades. A via, uma das mais movimentadas da cidade, concentra grande fluxo de veículos, especialmente em horários de pico.