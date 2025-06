Piracicaba abre mais de 100 vagas para supermercados

A Prefeitura de Piracicaba realiza no dia 24/06 uma ação de empregabilidade voltada para o preenchimento de vagas em supermercados e atacados da cidade. A iniciativa acontece das 9h30 às 12h30, no Varejão do Centro, localizado na rua Santa Cruz, 1.260.

Os supermercados estarão presentes oferecendo mais de 100 vagas para diferentes funções. A ação é gratuita e aberta à população e os interessados devem comparecer ao local com currículo impresso (várias cópias) e documentos pessoais.

Ainda há espaço para os supermercados ou atacados que tiverem interesse em participar da ação. A inscrição para as empresas interessadas deve ser feita pelo link: forms.gle/wwQxvtBLZrLCmcBj7.