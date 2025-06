'Pulmão de pipoca' já atinge jovens no Brasil; saiba o que é

Esses sintomas podem se confundir com os de outras doenças respiratórias, o que pode dificultar o diagnóstico. A condição tende a ser progressiva, agravando-se com o tempo, especialmente se houver exposição contínua aos agentes irritantes.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é feito com base nos sintomas, exames clínicos e histórico de exposição a substâncias químicas. Em casos suspeitos, a interrupção do uso de cigarros eletrônicos ou qualquer outro produto inalatório prejudicial é o primeiro passo do tratamento.

O tratamento pode incluir: