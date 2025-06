Homem agride criança durante apresentação escolar em festa junina

Um homem de 41 anos agrediu um estudante durante uma apresentação escolar na festa junina do Colégio Liceu, em Vicente Pires (DF), no domingo, 15 de junho. O caso aconteceu por volta das 15h30, enquanto alunos se apresentavam no palco do evento.

Segundo informações, o homem subiu no palco após perceber que seu filho estaria envolvido em um desentendimento com outro aluno. Ele segurou a criança pelo pescoço e a imobilizou diante dos participantes da festa. O momento foi registrado por celulares de pais e convidados, que reagiram imediatamente à cena.