Como detonar o câmbio automático do seu carro em 5 passos

Em aclives, alguns motoristas mantêm o carro parado apenas com o acelerador, prática comum em veículos manuais usando a embreagem. No caso dos automáticos, isso provoca esforço desnecessário no sistema de transmissão. A recomendação é manter o pé no freio enquanto o veículo estiver parado, inclusive em ladeiras. Isso evita o acoplamento constante do conversor de torque, reduzindo o consumo de combustível e o desgaste.

5. Colocar o câmbio em neutro durante paradas

Motoristas habituados a veículos manuais costumam colocar o câmbio em ponto morto ao parar no semáforo. Em automáticos, porém, essa prática não é indicada. O ideal é manter a alavanca na posição "D" (drive) com o pé no freio. Isso mantém a pressão hidráulica necessária e a lubrificação interna da transmissão. A função “N” (neutro) deve ser usada apenas em situações específicas, como reboque ou manobras com o motor desligado.

A adoção de práticas corretas contribui para a preservação do câmbio automático, evitando custos com manutenção e prolongando a vida útil do sistema.