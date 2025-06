Meia tonelada de cocaína é encontrada em caminhão tanque

Em uma operação nesta segunda-feira (16), a Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMR), apreendeu aproximadamente 418 kg de cocaína, ocultos em um compartimento clandestino dentro de um caminhão-tanque de combustível.

Durante a inspeção inicial, nada foi encontrado, mas os agentes desconfiaram do comportamento do condutor, que demonstrou nervosismo e apresentou informações inconsistentes sobre a viagem, alegando que teria saído de Dourados (MS) com destino a Paulínia (SP).

Com base na suspeita, a PMR acompanhou o caminhão até o local de descarregamento do combustível, na região de Paulínia, onde foi esvaziado o tanque. Como transportava álcool, o tanque precisou passar pelo procedimento de descontaminação, devido ao alto risco de explosão, o que impediu a revista imediata. Por volta da tarde desta segunda-feira (17), já em Piracicaba, o veículo foi submetido à descontaminação completa.

Após esse processo, um cão farejador foi novamente acionado e sinalizou a presença de substâncias ilícitas no interior do tanque. A equipe efetuou abertura cuidadosa de um compartimento oculto, onde foram localizados 388 tabletes de cocaína, totalizando os 418?kg da droga.