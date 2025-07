Depois da chuva, Piracicaba vai ferver no fim de semana

Após a chuva registrada na tarde desta sexta-feira (25), o tempo em Piracicaba deve seguir com temperaturas em elevação no fim de semana. A previsão aponta que tanto o sábado (26) quanto o domingo (27) terão tempo estável, sem previsão de novos temporais, e com aumento significativo nas temperaturas máximas, especialmente no domingo.

De acordo com dados meteorológicos, o sábado terá céu com névoa ao longo do dia. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima poderá chegar aos 30°C. A umidade relativa do ar tende a cair durante a tarde, o que exige atenção para a hidratação.