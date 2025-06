Veja a programação da 14ª Festa do Vinho de Santana em Piracicaba

A 14ª Festa do Vinho de Santana, tradicional evento do bairro trentino-tirolês, volta a ser realizada em 2025, de sexta-feira (20/06) a domingo (22/06). A festa, com organização da Associação dos Moradores de Santana e Circolo Trentino di Piracicaba, acontece na praça e no salão de eventos de Santana, com comercialização de vinhos produzidos no bairro, comidas e danças típicas, desfile da Rainha e Embaixadora da festa, entre outros atrativos. A Prefeitura apoia o evento.

Saiba Mais:

Na 14ª Festa do Vinho, serão comercializados dois tipos de vinhos durante o evento, isto é, para consumo no local, que são produzidos na própria cooperativa do bairro Santana: o tinto seco e o tinto suave (bordô). Também terá opção de vinho branco, rosé e espumante, mas estes apenas para viagem. Suco de uva, também produzido na cooperativa, é outra opção de bebida típica.