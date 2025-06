30ª Festa do Peão confirma data da final do concurso da Rainha

A Comissão Organizadora da 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba confirmou nesta semana a data da final do concurso da Rainha. A festa, que acontece entre os dias 08 e 16 de agosto no Unileste, irá eleger a Rainha, Princesa e Madrinha. A realização da festa é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

Foram realizadas mais de 70 inscrições para o concurso. De acordo com o regulamento, 31 candidatas avançaram para a seletiva que acontecerá dia 26 de junho, a partir das 19h30, na Cevada Pura, em Piracicaba. Para a grande decisão, irão se classificar 15 finalistas. A final será realizada no dia 11 de julho, às 21h, no Garden.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, uma das mais tradicionais do Estado de São Paulo, promete uma edição inesquecível em 2025. A programação musical começa em alto nível no dia 8 de agosto, com a apresentação da dupla Zé Neto & Cristiano. No dia 9, é a vez de Luan Santana agitar o público. Já no dia 14, Natanzinho Lima assume o palco com seus sucessos. No dia 15, Henrique & Juliano comandam a festa com um show repleto de hits. Encerrando com chave de ouro, o dia 16 traz os shows de Lauana Prado e Elis Justi, com entrada gratuita para o setor pista.