Salários a partir de R$ 14 mil: concurso da PF encerra hoje (17)

As inscrições para o concurso público da Polícia Federal, visando preencher cargos policiais, encerram-se hoje, terça-feira, 17 de junho, às 18h. Inicialmente previsto para a última sexta-feira (13), o prazo foi estendido, conforme publicação no Diário Oficial da União, concedendo aos interessados uma última oportunidade para participar.

Para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal (em todas as especialidades), o salário inicial é de R$ 26.800. Já para Escrivão, Agente e Papiloscopista, a remuneração inicial é de R$ 14.164,81.

Do total de vagas disponíveis no concurso da Polícia Federal, 20% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, enquanto 5% são destinadas a pessoas com deficiência. Os aprovados no certame terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo da Polícia Federal é composto por diversas etapas eliminatórias e classificatórias, garantindo a seleção dos candidatos mais aptos. São elas:

Prova Objetiva: Para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

Prova Discursiva: Também para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório.

Exame de Aptidão Física: Eliminatório, aplicável a todos os cargos.

Avaliação Médica: Eliminatória, para todos os cargos.

Prova Oral: Exclusiva para o cargo de Delegado de Polícia Federal, com caráter eliminatório e classificatório.

Avaliação Psicológica: Obrigatória para todos os cargos, mas sem caráter eliminatório em seu primeiro momento.

Avaliação de Títulos: Apenas para Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, de caráter classificatório.

Investigação Social: De caráter eliminatório, sob responsabilidade da Polícia Federal, com assessoria do Cebraspe.

Cargos e salários oferecidos