Vídeo mostra crianças lutando pela vida durante ataque de pitbull

Câmeras de segurança capturaram cenas de pânico no bairro Santo Antônio, em Jaboticabal (SP), na noite de domingo (15), quando um pitbull invadiu uma rua residencial e atacou seis crianças e adolescentes, que precisaram buscar refúgio sobre o teto de um carro estacionado. Em imagens impressionantes, é possível ver os jovens desesperados, amontoados no veículo, enquanto o cão salta ferozmente em sua direção — em um momento crítico, o animal quase abocanha o pé de um dos meninos. Familiares confirmam que ao menos uma menina foi mordida e levada ao hospital com ferimentos.

Contexto alarmante: aumento de ataques por pitbulls no Brasil

O incidente em Jaboticabal integra um cenário preocupante: só em 2024, ao menos 13 ataques de pitbulls foram registrados no Brasil, com saldo de seis mortes. Dados do Ministério da Saúde ainda apontam que houve 51 vítimas fatais por ataques de cães em 2023, totalizando o maior número desde 1996 — um aumento de 27% em relação ao ano anterior .