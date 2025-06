Quem é a jornalista presa após chamar homem de “bicha nojenta”

No último sábado (14), a jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, foi presa em flagrante após se envolver em uma discussão com um homem em uma cafeteria no Shopping Iguatemi, localizado na Zona Oeste de São Paulo. Durante o conflito, ela foi registrada proferindo ofensas de cunho homofóbico.

As imagens gravadas por testemunhas mostram Adriana direcionando insultos a Gabriel Galluzzi Saraiva, de 39 anos. Em um dos vídeos, ela o chama de "bicha nojenta". A discussão foi registrada como injúria pelo 14º Distrito Policial, em Pinheiros.

Em determinado momento, Adriana também chama Gabriel de "assassino". Ele reage aos ataques verbais chamando a jornalista de "imbecil". Os vídeos não mostram o início do desentendimento, apenas o momento em que Adriana faz as ofensas.