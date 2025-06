Afinal, qual estado representa a estrela solitária da bandeira?

A escolha do Pará para essa posição privilegiada tem base astronômica. A bandeira do Brasil, instituída em 19 de novembro de 1889, foi desenhada para representar o céu do Rio de Janeiro, então capital do país, às 8h30 da manhã da data da Proclamação da República.

A estrela isolada acima da faixa "Ordem e Progresso", presente na bandeira nacional, costuma gerar confusão: ao contrário do que muitos pensam, ela não simboliza o Distrito Federal. O verdadeiro estado associado à estrela solitária é o Pará. A revelação, que vem movimentando as redes sociais, contraria o senso comum e reacende o debate sobre os símbolos nacionais.

Na época, o Pará era o maior território brasileiro situado acima da linha do Equador, o que justificou sua estrela estar posicionada sozinha na parte superior da esfera azul. Essa configuração simbólica se manteve mesmo após as divisões territoriais que deram origem a estados como Amapá e Roraima, até então pertencentes ao território paraense.

Estrela do DF não está onde você pensa

O Distrito Federal também tem sua estrela na bandeira, mas ela aparece na parte inferior, e não isolada no topo. Representado pela Sigma do Octante, uma estrela de pouco brilho, o DF ocupa uma posição simbólica central: a Sigma está próxima ao polo sul celeste, em torno do qual as demais estrelas parecem girar. A ideia por trás disso é clara: todos os estados orbitam em torno da capital, reforçando sua centralidade política e simbólica.

Quantas estrelas e constelações há na bandeira?

A atual bandeira do Brasil conta com 27 estrelas, representando os 26 estados e o Distrito Federal. Mas esse número nem sempre foi o mesmo. Na primeira versão republicana, ainda em 1889, o país contava com apenas 21 unidades federativas. Estados como Acre, Roraima e Mato Grosso do Sul ainda não existiam.