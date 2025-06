Pix automático entra em vigor; saiba como usar e evitar golpes

Novas preocupações com a segurança

Apesar da praticidade, a nova modalidade levanta preocupações com a segurança, principalmente em relação a propostas de cobrança fraudulentas. Em contato com o Jornal de Piracicaba, Fernando Frizzarin, especialista em segurança cibernética e gerente de suporte, trouxe alguns alertas sobre o Pix Automático: "O principal risco é a possibilidade de empresas falsas ou mal intencionadas direcionarem pagamentos para contas de terceiros ou golpistas assim como acontece no golpe do boleto falso. Um golpista pode fazer com que você faça a adesão ao PIX automático gerando uma cobrança recorrente que, sem o devido controle e atenção, poderá passar muito tempo sem ser percebido."

Geralmente os contatos fraudulentos ocorrem por SMS ou Whatsapp, quando alguém se passa por funcionário do banco ou de alguma empresa com a qual você possui contrato de serviços. O mais comum é o alerta de transação suspeita onde, o golpista se passando por funcionário do banco, lhe pede dados para cancelar uma suposta compra ou transação, mas na verdade está justamente consumando uma compra ou transação para tirar dinheiro da sua conta.

Fernando dá dicas sobre como evitar cair nesse tipo de golpe: "É de extrema necessidade manter-se calma. Esse tipo de golpe sempre joga com o psicológico e a ansiedade. Há sempre o alerta de que precisa ser feito na hora, naquele momento, para não ter mais prejuízo. Desconfie, desligue e ligue você para o canal de contato do seu banco, ou com qualquer outra empresa, para confirmar se realmente a situação existe.", disse.