VÍDEO: grávida morre e 13 pessoas se ferem em queda de balão

Um passeio divertido e inesquecível terminou em desespero, gritos e perda, quando um balão que decolou de Boituva, no interior de São Paulo, caiu em uma plantação de milho na zona rural de Capela do Alto, a 97 km de Piracicaba na manhã deste domingo (15), deixando uma mulher grávida morta e outras 13 pessoas feridas.

Ainda no local, agentes da Guarda Civil e da Polícia Militar prestaram os primeiros atendimentos. O piloto foi detido. Ele estaria com a licença vencida e, segundo informações, a empresa responsável pelo voo não teria registro na Federação Paulista de Balonismo.

A Polícia Civil abriu investigação e o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Força Aérea Brasileira também foi acionada para apurar as causas do acidente e entender o que levou o balão a cair. O domingo, que amanheceu com céu limpo, terminou com uma família em luto e várias outras abaladas por uma tragédia que poderia ter sido evitada.

Caso em Piracicaba