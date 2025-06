Jovem é executado a tiros em saída de baile de rua

Um baile de rua acabou em tragédia na madrugada deste sábado (14), resultando na morte do jovem Vitor Matheus Flores Generoso de Oliveira, de apenas 18 anos, que foi baleado no meio na festa e morreu horas depois no hospital, em Bauru, a 192 km de Piracicaba.

VEJA MAIS:

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz foi atingido por dois tiros — um no pescoço e outro no peito por um desconhecido. Mesmo ferido gravemente, ele foi socorrido por populares e levado desacordado para a UPA Bela Vista. A bala que atingiu o pescoço ficou alojada, segundo relato da equipe médica.