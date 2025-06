Os nomes mais estranhos de batismo estão nesta família brasileira

Tem gente que nasceu para ser diferente — e nem precisa de esforço. Basta dizer o nome. No Brasil, a criatividade na hora de registrar os filhos chama atenção, e alguns nomes que saem dos cartórios parecem até senhas.

Um dos casos mais curiosos é o do maranhense Jhaesneanflayquisheideix Alves da Silva. Difícil até de pronunciar, mas o nome é real, registrado na cidade de São Mateus, no Maranhão em 1986. E foi invenção do pai, João de Deus, que sempre quis evitar nomes comuns para os filhos. Nada de João, José ou Antônio — ele preferiu criar nomes únicos, misturando letras até chegar ao resultado desejado.

E vai além, Jhaesneanflayquisheideix tem irmãos com nomes igualmente complicados, como Jhaulismaflancyo, Jhardeikleicheck, Jhoenamarkeissene e Jhartehamkeulamar, além de outros.