Boeing cai e explode com 242 passageiros em área urbana

Além das vítimas a bordo, há também relatos de moradores que perderam a vida no solo devido à queda do avião. O piloto havia declarado emergência ("mayday") para a torre de controle antes da queda, mas não houve tempo para evitar o desastre.

Um Boeing 787-8 Dreamliner da Air Índia caiu em uma área urbana no entorno do aeroporto de Ahmedabad no oeste da Índia, logo após a decolagem com destino a Londres, na Inglaterra, resultando em uma tragédia aérea de grandes proporções.

Na aeronave estavam 169 indianos, 53 britânicos, 1 canadense e 7 portugueses.

Equipes de resgate e autoridades estão no local, trabalhando para atender às vítimas e realizar um levantamento do número de mortos. A investigação sobre as causas do acidente está em andamento, e as autoridades prometem fornecer mais informações assim que possível.

A queda do avião causou grande comoção na região, e os hospitais locais estão preparados para receber possíveis sobreviventes, embora até o momento não haja relatos de pessoas resgatadas com vida.