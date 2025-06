Motociclista morre ao colidir com caminhão

Um grave acidente tirou a vida de um motociclista de 31 anos no início da noite desta quarta-feira (11), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. A vítima colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão de coleta de lixo que estava parado na rua Doutor Antônio Frederico Ozanan.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista trafegava pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, não conseguiu desviar do veículo de coleta, que estava devidamente sinalizado e com os coletores em atividade.