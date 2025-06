Prefeitura amplia abrigo e reforça ações para moradores de rua

Com a previsão de queda de temperatura nos próximos dias, a Prefeitura de Piracicaba intensificou as ações voltadas à população em situação de rua e colocou em prática uma importante mudança: desde o dia 2 de junho, a Casa de Passagem, serviço de acolhimento temporário, passou a funcionar em novo endereço, agora na Rua Santa Helena, 546, no bairro Paulicéia, com atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana. A estrutura também foi ampliada e agora pode atender até 100 pessoas simultaneamente — antes, a capacidade era de cerca de 70.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, sob comando da secretária Fernanda Varandas, e reforça o compromisso da atual gestão com o cuidado e a dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade. No novo espaço, os atendidos têm acesso a alimentação, banho, local para descanso e atendimento psicossocial, com equipe técnica especializada. Também são feitos encaminhamentos para serviços de saúde, documentação, programas de renda e retorno à cidade de origem. O acolhimento pode ocorrer tanto por encaminhamento do Centro POP quanto por demanda espontânea, especialmente no caso de migrantes.

Um diferencial importante é o acolhimento de pessoas acompanhadas de animais, que não ficam desamparadas: os pets são acomodados em um espaço externo coberto, garantindo proteção a todos.

Frio ativa rede de proteção com abordagem e transporte

Além da mudança da Casa de Passagem, o município reforçou o atendimento nas ruas, com atuação conjunta do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e do Centro POP, que permanece em funcionamento na Rua Frei Vital de Primeiro, 234, no Jardim Califórnia – antigo endereço da Casa de Passagem. O Centro POP oferece acolhimento durante o dia, com café da manhã e da tarde, banho, atendimentos psicossociais e encaminhamentos para políticas públicas.