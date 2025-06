INSS retoma descontos indevidos; Entenda o caso

Nos últimos meses, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a ser notícia por descontos indevidos que têm prejudicado milhares de aposentados e pensionistas em todo o país. A polêmica, que já provocou a queda do presidente do órgão e a demissão de diversos servidores, voltou a inquietar os beneficiários após a constatação de novos débitos automáticos.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, além das associações previdenciárias que retiravam valores diretamente na folha de pagamento, agora as cobranças indevidas estão acontecendo no momento do crédito dos benefícios nas contas bancárias dos segurados. Clubes de benefícios, instituições financeiras e sociedades de crédito têm feito retiradas não autorizadas, gerando apreensão e insegurança entre os aposentados.

Debate legislativo sobre os descontos indevidos