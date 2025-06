Psicólogo explica os riscos de superproteger os filhos; Entenda

Em um vídeo viral no TikTok, o psicólogo Rafa Guerrero, da Espanha, trouxe um alerta importante sobre os efeitos negativos da superproteção na infância. Segundo ele, proteger demais as crianças acaba criando adultos com dificuldades sérias para tomar decisões e estabelecer limites pessoais.

Para Guerrero, a superproteção não nasce do amor, mas do medo dos pais, que acabam limitando o potencial natural de curiosidade e independência das crianças. “Os pais, por insegurança, impedem que seus filhos vivenciem experiências essenciais como andar de bicicleta ou explorar pequenas tarefas cotidianas”, destaca o psicólogo. O resultado dessa atitude é a formação de adultos com baixa autoestima, dependentes emocionalmente e com dificuldade para lidar com frustrações. “A criança aprende a delegar responsabilidades aos pais e passa a acreditar que não é capaz sozinha”, completa.

Aprender com erros é essencial para o crescimento

Guerrero enfatiza que não se trata de deixar as crianças livres para tudo, mas de permitir que elas enfrentem seus próprios desafios, errando e aprendendo no processo. “Quando você tenta algo pela primeira vez, é normal falhar — o importante é tentar novamente e aprender”, explica. Validar os sentimentos das crianças frente ao erro e encorajá-las a persistir é fundamental para desenvolver resiliência, um elemento-chave para o equilíbrio emocional adulto.

Outro ponto central na visão do psicólogo é a importância do amor incondicional para a construção da autoestima saudável. Segundo ele, os pais devem amar os filhos pelo que são, e não por suas conquistas ou desempenho. “Meu amor não depende das notas que meus filhos tiram, mas simplesmente por serem meus filhos”, diz Guerrero.