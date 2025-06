Dona de loja de roupas é baleada e morta pelo namorado

Um assassinato foi cometido contra a proprietária de uma loja de roupas, Michele Aparecida da Cruz Santos, de 32 anos, no último domingo na cidade de Nova Odessa, a 39 quilômetros de Piracicaba.

VEJA MAIS:

O homicídio aconteceu quando Michele saía de uma adega com duas amigas e o namorado, que foi o autor. Ela foi atingida nas costas por um disparo de arma de fogo. Apesar do rápido socorro, a comerciante morreu no hospital. Logo após o disparo o namorado fugiu com o carro da vítima e seu celular.