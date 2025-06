Mulher ficou presa nas ferragens em acidente na 'curva da morte'

A motorista do Fiat Palio envolvido no grave acidente ocorrido no início da manhã desta quarta-feira (11), na "curva da morte" da Rodovia Samuel de Castro Neves, em Piracicaba, foi resgatada com ferimentos pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas no local, a mulher ficou presa às ferragens após supostamente passar mal, bater na proteção metálica da pista e atingir frontalmente um VW Gol, que capotou com uma família.