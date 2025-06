Obras de Ernst Mahle são destaque em concerto da OSESP

Neste domingo, 15 de junho, às 18h, a Praça Júlio Prestes, em São Paulo, será palco de mais um concerto da Série de Câmara da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). O evento, com entrada gratuita, contará com a participação de músicos renomados e terá entre seus destaques composições do maestro e compositor Ernst Mahle.

VEJA MAIS:

Na primeira parte do programa, um fagotista paulista interpretará obras de diversos compositores, incluindo Francisco Mignone, um dos grandes nomes da música brasileira do século XX. A segunda parte do concerto será dedicada à música vocal e contará com a presença dos cantores Valkiria Gomes e Ana Carolina Moura (sopranos), Mariana Valença (mezzo-soprano), Luis Guimarães (tenor) e Israel Mascarenhas (baixo), acompanhados pela pianista Maria Emília Moura Campos. O grupo apresentará um repertório variado, com início marcado por três obras de Mahle: Quadros ao gosto popular (com texto de Fernando Pessoa), Coco do Major (com texto de Mário de Andrade) e Dança em volta do fogo (com texto de Cassiano Ricardo).