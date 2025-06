Vereador de Piracicaba promove criação de Associação de Skatistas

Além disso, Gema fez questão de agradecer publicamente o empenho de diversas secretarias municipais pelas melhorias e pela realização de um evento no bairro Cecap, no último fim de semana.

Entre as ações destacadas pelo parlamentar, está a poda de árvores ao redor do campo do bairro, que foi viabilizada pela Secretaria de Obras. Gema também mencionou a demolição de uma casa antiga que estava sendo utilizada como depósito de lixo e local para fogueiras, um problema que afligia a comunidade local.