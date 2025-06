Guimarães Rosa desafia linguagem em roda de conversa gratuita

Nesta quarta-feira (11), às 19h, a Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto sedia o evento Guimarães Rosa e o Intraduzível, uma roda de conversa que propõe reflexões sobre os limites da linguagem e da compreensão humana, a partir do conto “A terceira margem do rio”, do escritor mineiro Guimarães Rosa. A atividade é gratuita e integra a programação do Projeto Sublimação – Arte e Psicanálise.

Com mediação dos psicanalistas Patrícia Olandini e Pedro Choairy, o encontro contará com a participação especial da professora de literatura Vanessa Chiconeli, que trará uma análise crítica da obra. O conto será discutido sob uma perspectiva psicanalítica, explorando temas como o inconsciente, o indizível e as fronteiras entre linguagem e subjetividade.

O que não se diz também comunica