Prefeitura de Piracicaba investirá R$659 mil para reformar USF

A Unidade de Saúde da Família (USF) Santana, em Piracicaba, passará por uma reforma completa com um investimento de R$ 659 mil. A licitação para as obras, de número 51/24, foi homologada pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Saúde e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, e a empresa vencedora é a W2 Engenharia e Construtora Eireli. A informação foi publicada na última terça-feira (10), no Diário Oficial.

Localizada entre as ruas Santa Tereza e Virgínia Vitorelli Correr, a USF Santana terá intervenções significativas em sua estrutura interna e externa. De acordo com o edital, a reforma incluirá a troca total das estruturas de madeira do telhado por telhamento metálico, a substituição de todas as esquadrias e a reforma do piso cerâmico por granilite. Os sanitários serão modernizados com a instalação de novas louças, metais e acessórios, além da pintura e readequação das instalações hidráulicas e elétricas.