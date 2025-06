Bravíssimo lançou prato em homenagem à Revista Arraso

A criação, inspirada e dedicada à revista, se consagra um prato que une sabores primários e únicos resultando numa harmonização pra lá de deliciosa. “O prato surgiu de uma conversa com meus cozinheiros tanto do restaurante Bravíssimo quanto do Jardim Botânico (localizado em Nova Odessa). Eu pedi para eles: Olha, vamos criar uma refeição que seja realmente um arraso! Eu não queria algo extremamente sofisticado, queria sabores primários, que fossem óbvios, mas deliciosos para que as pessoas não tivessem que descobrir o que estão saboreando. Quando eu provei o prato achei que condizia com o propósito, estava realmente um arraso”, conta o proprietário dos restaurantes Bravíssimo e Jardim Botânico, Fabrício Ribeiro Pacello, que atua há 12 anos no ramo.

Na opinião de Pacello, a Revista Arraso conta com matérias e demais publicações que deixam o piracicabano bem informado e ainda por dentro dos principais acontecimentos sociais da cidade. “É uma revista com layout agradável para leitura e que aguça a curiosidade de quem lê. Sendo assim, pensamos num prato que tem uma apresentação que aguça a vontade de experimentar também”, destaca.

Para os amantes da boa comida vale a pena saborear a novidade. A refeição também fará parte do cardápio do restaurante Jardim Botânico, localizado em Nova Odessa (SP).