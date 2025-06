Curso gratuito: Prefeitura de Piracicaba divulga 60 vagas

Com o objetivo de aprimorar a experiência dos visitantes e transformar pontos estratégicos da cidade em verdadeiros centros de informação turística, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, lançou um programa de capacitação gratuita para artesãos e guias de turismo locais. A iniciativa visa qualificar esses profissionais para atuarem como "agentes de informações turísticas", com foco especial na movimentada Rua do Porto.

A capacitação, ministrada pelo Senac, terá 60 vagas, divididas em duas turmas (matutina e vespertina). As inscrições estão abertas até o dia 12 de junho e podem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria de Turismo, no Engenho Central, ou via WhatsApp, pelo número (19) 99697-5905.

Quem Pode Participar?