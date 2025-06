Cineteca realiza exibição gratuita na biblioteca de Piracicaba

Essa iniciativa especial é uma parceria entre o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) e a Biblioteca, parte do querido projeto Cineteca. Tudo isso acontece com o apoio do programa Pontos MIS e da Secretaria de Cultura de Piracicaba, que sempre trazem cultura e diversão para a cidade.

Preparem-se para uma viagem divertida e cheia de aprendizado! Nesta quarta-feira, 11 de junho, a Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto abre suas portas para exibir gratuitamente "Passo de Tartaruga", uma animação cativante que mergulha em temas importantes como a poluição dos oceanos, a inclusão e o respeito às diferenças. As sessões acontecem às 9h e às 14h, com entrada gratuita para a garotada e suas famílias!

Baseada no livro de Claudia DiCarmo, a animação "Passo de Tartaruga" é mais do que um desenho animado; é um convite para explorar o fundo do mar de um jeito super legal! A história, inspirada nas vidas do paratleta Daniel Dias e da multiatleta Karina Oliani, aborda de forma leve e colorida a importância de cuidar do nosso planeta e de aceitar as diferenças de cada um. É uma forma divertida de aprender sobre conscientização ambiental e a beleza da diversidade.

A série de animação, com seus quatro episódios, foi criada em parceria com a Volvo e a Lwart Soluções Ambientais. Isso mostra como a união de forças pode criar conteúdos incríveis que, além de entreter, educam sobre a importância de cuidar do meio ambiente e valorizar todas as pessoas.

Melysse Martim, a bibliotecária responsável, compartilha a alegria de receber a animação: "Na Cineteca, queremos proporcionar experiências que enriqueçam o universo cultural dos nossos leitores e frequentadores. Com 'Passo de Tartaruga', conseguimos conversar com as crianças sobre inclusão, respeito e preservação ambiental de uma maneira leve e envolvente. É maravilhoso ver a Biblioteca se tornando um espaço cada vez mais vivo e educativo para todas as idades!"