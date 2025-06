Piracicaba vai encarar mínima de 7°C nos próximos dias

A previsão do tempo para Piracicaba indica uma semana marcada por temperaturas mais baixas, céu com poucas nuvens e baixa possibilidade de chuva. Os dados meteorológicos apontam que o frio se intensificará nos próximos dias, com mínimas previstas de 7°C. As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 22°C até o fim da semana.

Segundo os institutos de meteorologia, a chegada de uma massa de ar frio está associada à entrada de uma frente fria no Sudeste. O sistema provoca queda nas temperaturas, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã. Durante o dia, o sol aparece entre poucas nuvens, mas o ar mais seco inibe a formação de chuva significativa.