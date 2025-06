Manhãs geladas: piracicabanos tiram agasalhos do armário

As manhãs começaram geladas nesta segunda e terça-feira em Piracicaba, com temperaturas entre 14 e 15 graus, obrigando o uso de agasalhos para enfrentar a rotina obrigatória. O que se viu nas ruas foram crianças bem cobertas no caminho da escola e adultos vestindo blusas e jaquetas para chegar no trabalho.

VEJA MAIS:

Como é típico de outono, a temperatura vai subindo gradativamente ao longo do dia. Enquanto isso, a umidade relativa do ar ainda se mantém entre 85 e 100%, e o vento sopra a uma velocidade de 4 km/h.