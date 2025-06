VÍDEO: mal súbito e colisão matam motorista em Piracicaba

Um homem de 54 anos morreu ao voltante após passar mal, perder o controle do veículo Fiat Bravo que dirigia e colidir contra a guia e barra de proteção do muro de uma residência no bairro Jardim Elite, em Piracicaba. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (6), na rua General Góes Monteiro, no Jardim Elite em Piracicaba.

Segundo informações, o motorista conduzia um Fiat Bravo quando perdeu a direção, desceu lentamente na via e atingiu a estrutura. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e da Polícia Militar foram acionadas e constataram o óbito no local.

A principal suspeita é de que a vítima tenha pasaado mal ao volante, já que segundo informações o carro desceu lentamente e desgovernado até bater na guia e nas barras de ferro afixadas para proteger o muro da casa.