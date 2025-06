5 alimentos perigosos para cães que podem intoxicar seu pet

Utilizados com frequência no preparo de refeições humanas, alho e cebola contêm tiossulfatos, compostos que comprometem a integridade dos glóbulos vermelhos dos cães. A ingestão pode resultar em anemia, mesmo em pequenas quantidades. É recomendável evitar alimentos temperados ao alimentar os animais.

Chocolate

O chocolate contém teobromina e cafeína, substâncias que afetam o sistema nervoso e o funcionamento do coração dos cães. A ingestão pode causar arritmias, agitação e problemas gastrointestinais. Variedades com maior concentração de cacau apresentam riscos ainda maiores. Alimentos desse tipo devem ser mantidos fora do alcance dos animais.

Abacate

O abacate possui persina, substância que pode interferir nas funções cardíacas e respiratórias dos cães. Além disso, seu alto teor de gordura está associado ao desenvolvimento de pancreatite. O caroço representa perigo adicional devido ao risco de obstrução no trato digestivo.

Uva e uva-passa