Greta Thunberg e brasileiro são detidos por Israel; VEJA o caso

A bordo estavam cidadãos de diversos países, incluindo Brasil, França, Alemanha, Holanda, Suécia, Espanha e Turquia. O grupo pretendia denunciar o bloqueio israelense e conscientizar sobre a grave crise humanitária em Gaza, especialmente a escassez de alimentos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, os passageiros estavam em segurança e seriam encaminhados para seus países de origem. O governo israelense classificou a missão como uma “provocação midiática” e afirmou que o navio carregava “menos do que um caminhão de ajuda humanitária”.

Um barco da organização internacional Coalizão Flotilha da Liberdade, que levava um grupo de ativistas com destino à Faixa de Gaza, foi interceptado por forças israelenses na segunda-feira (9). A embarcação, chamada Madleen, transportava uma pequena carga de ajuda humanitária e defensores dos direitos humanos, entre eles a ativista climática sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila.

Thiago Ávila, de 37 anos, compartilhou um vídeo em sua rede social pouco antes do contato com o barco ser perdido. “Se você está assistindo a esse vídeo, isso significa que eu fui preso ou sequestrado por Israel ou por alguma outra força cúmplice no Mediterrâneo”, afirmou.

Ávila tem histórico de participação em missões humanitárias, incluindo uma viagem recente a Cuba. Greta Thunberg, de 22 anos, ganhou reconhecimento mundial ainda adolescente por liderar greves escolares contra a crise climática e já foi presa diversas vezes por protestos pacíficos ao redor do mundo.