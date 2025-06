VÍDEO:balão com 14 pessoas faz pouso de emergência em Piracicaba

Um grande balão de ar quente chamou a atenção dos moradores do bairro Serra Verde, ao fazer um pouso de emergência com 14 passageiros em Piracicaba. Muita gente achou que tinha acontecido um acidente, mas logo foi esclarecido que se tratou de uma ação emergencial.

De acordo com as informações, o balão estava realizando um passeio tranquilo, quando uma rajada de vento mudou a rota. Por conta disso, encostou em um galho de árvore, que causou um pequeno rasgo, obrigando um pouso forçado, para evitar acidentes por causa do vento forte.