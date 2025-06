Pai ameaça mãe e foge com a filha de 2 anos em Piracicaba

A ocorrência foi registrada por volta das 14h56, após uma solicitação via COP (Central de Operações da Polícia), que informou sobre um caso de violência doméstica na rua Professora Laura Fernandes de Campos Ferrari, na região do Novo Horizonte.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba prenderam em flagrante um homem acusado de ameaçar a ex-companheira e tentar levar a filha do casal, de apenas dois anos, sem o consentimento da mãe em Piracicaba.

De acordo com a vítima, o ex-companheiro teria feito ameaças de morte e, em seguida, fugido com a criança, tomando rumo desconhecido. Imediatamente, equipes da GCM iniciaram patrulhamento na região em busca do suspeito.

Pouco tempo depois, os guardas localizaram o homem com a criança em um ponto de ônibus nas proximidades, enquanto ele se preparava para deixar o bairro.

A ação contou com a participação da viatura 40 (setorial Sul), com os GCMs Massoni e Vieira, além do apoio da equipe ROMU 84, composta pelos GCMs Felipe, P. Franco e Abreu.