IBGE revela que católicos diminuem no Brasil; veja em Piracicaba

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (6), os dados do Censo Demográfico 2022, revelando um panorama detalhado da religião nos municípios brasileiros. Embora o catolicismo continue sendo a fé com mais adeptos, predominando em mais de cinco mil cidades, sua proporção na população brasileira atingiu o menor patamar da história: 56,7% em 2022, uma queda brusca em comparação com os 99,7% registrados em 1872.

VEJA MAIS:

Em contraste com a diminuição católica, a proporção de evangélicos segue em constante crescimento no país. Este grupo saltou de 21,6% da população em 2010 para 26,9% em 2022, representando um aumento de 5,2 pontos percentuais em apenas 12 anos.